Joel Roelants volgt Johan Boonen op als teammanager van Belgian Knights

Joël Roelants is benoemd tot Belgische kapitein voor de Motorcross der Naties. Hij vervangt Johan Boonen, die 6 jaar op post was.

"Ik ben heel gelukkig met mijn benoeming", vertelt Joël Roelants op de website van de Belgische Motorrijdersbond BMB.

"Het is een grote eer onze nationale ploeg te leiden en te werken met zo'n getalenteerde generatie. Mijn doel is de prestaties te verbeteren en het podium te viseren in de komende jaren."

Roelants, gewezen wereldkampioen bij de junioren, won verschillende Grote Prijzen in de MX2, maar zijn carrière kwam bruusk ten einde na een zware val in 2014 in de GP van Italië in Maggiora. Hij bleef nadien actief in de motorcross als physical coach en commentator bij Telenet.

In oktober veroverde België als jongste team met Jago Geerts, Liam Everts en Lucas Coenen de vijfde plaats op de Motorcross der Naties, het officieuze wereldkampioenschap voor teams.

In het verleden triomfeerde België 15 keer op de Motorcross der Naties. De laatste keer dateert alweer van 2013 in het Duitse Teutschenthal.