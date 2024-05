Vandenbempt zag Union nieuwe stap zetten, maar is vooral bezorgd over terugval Antwerp: "Van ver opnieuw beginnen"

vr 10 mei 2024 06:10

Eindelijk een beloning voor de ene, zorgen voor de ander: Union en Antwerp kwamen in scherp contrast uit de bekerfinale. Analist Peter Vandenbempt blikt terug én schat in wat het resultaat betekent voor de toekomst van beide clubs: "De ploeg van vorig seizoen moet van redelijk ver opnieuw beginnen."

Door het voetbal zal de bekerfinale tussen Union en Anwerp niet de geschiedenisboeken ingaan. In een kansenarm duel waren de hoogtepunten bijzonder schaars.

Ook Peter Vandenbempt bleef op zijn honger zitten. "Het was een héél slechte finale", zag hij. "Met Union was er maar één ploeg die ervoor koos om te proberen voetballen. Al hebben ze dat eigenlijk ook niet goed gedaan. Antwerp koos dan weer voor een loopgravenstrategie. Volgens Van Bommel zal dat de enige mogelijkheid geweest zijn om iets te halen, na die 7-1 van over de vorige twee matchen." "Het was weer zoals in de lelijkere periode onder László Bölöni, maar dan heel extreem nu. En op één moment na heeft het eigenlijk nog goed gewerkt. Maar op basis van de kansen heeft de beste ploeg gewonnen."

Tastbare trofee

Voor Vandenbempt is de triomf van Union een toe te juichen beloning na drie uitstekende seizoenen op het hoogste niveau. "Ze hebben het Belgische voetbal toch een extra dimensie en dynamiek gegeven", vindt onze analist. "Door het verhaal, het publiek en het voetbal dat ze brengen. Na twee keer net niet is deze beker nu mooi en welverdiend. Het is toch fijn om eindelijk iets tastbaars te hebben dat je in de prijzenkast kunt zetten. Applaus, felicitaties en duimpjes zie je na een tijdje niet meer. Een trofee is iets blijvend en precies wat Union nu nodig had. Dit is een mooi einde van een eerste hoofdstuk."

Nu kan Union op een meer relaxte manier de drie laatste matchen afwerken. Peter Vandenbempt

Volgens Vandenbempt kan dit de Brusselaars ook nog een extra boost geven in de ontknoping van de titelstrijd. "Nu kan Union op een meer relaxte manier de drie laatste matchen afwerken. Ze hebben al een interessant Europees ticket beet. Daardoor trek je maandag toch met een ander gevoel naar Club Brugge. Het zou eigenlijk niet mogen omdat Fiorentina gewoon beter was, maar misschien heeft blauw-zwart toch een mentaal tikje gekregen. Dat wordt wel boeiend."

Cruciale maand voor Antwerp

Minstens even interessant: de toekomst van verliezer Antwerp. Het is nog niet officieel uitgesproken, maar straks scheiden de wegen van Mark van Bommel en de Great Old. Dat zal dus gebeuren zonder een extra beker op het palmares. "Geen droomafscheid dus", aldus Vandenbempt. "Het eindigt al een beetje in mineur omdat er tussen het bestuur en de coach veel spanning is in beide richtingen. Een jaar geleden was het nochtans grote liefde." "Kijk, je kunt natuurlijk niet elk jaar een prijs pakken. Maar van de dubbel en de Champions League naar zelfs geen Europees voetbal ... Dan ga je toch veel te ver achteruit. Je hebt ook de indruk dat Antwerp - vorig seizoen toch dé ploeg van het land - van redelijk ver opnieuw moet beginnen."

De nieuwe coach zal zich akkoord moeten verklaren dat er gewerkt wordt met de beschikbare middelen Peter Vandenbempt