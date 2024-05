Mark van Bommel houdt stevig betoog over seizoen Antwerp: "Ik heb veel appjes van andere trainers gekregen"

Geen beker en dus evenmin een (hoofd)prijs voor Antwerp. Da's toch een ontnuchtering na de dubbel van een jaar eerder. Maar is het daarom een mislukt seizoen? Mark van Bommel sprak dat achteraf fel tegen: "Wij zijn Antwerp, niet Chelsea of Real Madrid."

"We maken nu mee wat Union vorig jaar meemaakte in de competitie. Vandaag zijn wij degenen die afzien. De beslissing viel op een stilstaande fase, maar voor de rest deed Union weinig met de bal. Deze nederlaag is daarom des te pijnlijker."

“Omdat we weten hoe goed het voelt om te winnen, is het extra zuur om hier te verliezen", vertelde hij na afloop.

"Dan probeer je je tijdens het seizoen te kwalificeren voor Play-off I - een belangrijk doel. Én je haalt de bekerfinale. Ondertussen gebeurt er vanalles in de tussentijd. Je kunt dus onmogelijk zeggen dat het een slecht seizoen voor ons is. Alleen als je op korte termijn zou kijken."

"Dit seizoen pakten we de supercup en kwalificeerden we ons voor de Champions League. (fijntjes) Dat deuntje hadden ze nog nooit gehoord op de Bosuil. En het zal moeilijk worden om dat op korte termijn weer te halen. (herpakt zich) Überhaupt misschien zelfs."

"Ik ben blij dat deze vraag komt", grijnsde Van Bommel. "We moeten realistisch zijn: wij zijn Antwerp. We weten waar we vandaan komen. Vorig jaar wonnen we alles - de bekerfinale en de titel."

De redenering van Van Bommel ging nadien nog even door: "We spelen niet eens zo slecht, maar de resultaten zijn gewoon niet goed. Weet je, ik kreeg veel appjes van andere trainers die heel graag in deze bekerfinale hadden willen staan. Dat je ze niet wint, is altijd mogelijk. Veel teams zouden vandaag graag in onze schoenen staan."

"We wonnen een prijs met de supercup, speelden de Champions League. Dan zijn er héél veel teams die een slecht jaar meemaakten. Stel dat we afsluiten met drie prijzen... Als we even teruggaan naar mijn eerste persconferentie - ik weet niet wie van jullie erbij was. Wie had dat toen gedacht? We zijn Antwerp, hé. Niet Real Madrid of Chelsea."