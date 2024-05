Antwerp likt zijn wonden: "De laatste weken zit het echt niet mee. De teleurstelling is heel groot"

Vorig jaar pakte het de dubbel, nu blijft het met lege handen achter. Antwerp moest een bittere pil slikken in het Koning Boudewijnstadion na de verloren bekerfinale. "Voor de club is dit niet het jaar dat we wilden hebben."

"We moeten realistisch kijken naar onze goede punten en er nog het beste van maken. Volgend jaar proberen we gewoon opnieuw. We kunnen deze groep niets kwalijk nemen qua inspanning."

Over een mislukt seizoen wil Alderweireld niet spreken. "Zo mag je het zeker niet zien. De teleurstelling is wel heel groot. Zeker na vorig seizoen waren we het gewend om prijzen te pakken, nu blijven we met lege handen achter."

"Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we net voor rust een doelpunt pakken op een stilstaande fase. We hebben in de tweede helft nog alles gegeven. Met een tikkeltje geluk scoren we nog."

De teleurstelling overheerste bij Toby Alderweireld na de bekerfinale. "We wilden graag winnen, maar dan verliezen we op een stilstaande fase. Dat is heel zuur, heel pijnlijk", zei de Antwerp-verdediger.

Geen tweede feest op een rij voor Antwerp op de Heizel. "Dit is wel een ander gevoel", baalde aanvaller Vincent Janssen.

"Vorig jaar hadden we een geweldig seizoen, dit jaar was het meer met ups en downs. We kunnen het dan toch nog positief afsluiten met bekerwinst, maar de wedstrijd werd vandaag beslist op details."

Antwerp maakte niet veel indruk in de finale. "Ons plan was duidelijk", zei Janssen. "We hadden een andere tactiek dan in de voorgaande wedstrijden." The Great Old verloor in de aanloop naar de bekerfinale met 4-1 en 0-3 tegen Union.

"We hebben niet veel weggegeven, zeker niet meer dan zij. Maar een corner beslist de wedstrijd. Dan weet je dat het moeilijk is om erdoor te raken bij Union. Daar zijn we vandaag niet in geslaagd, dus ze zijn de verdiende winnaar."

Wordt dit seizoen nu gearchiveerd als een mislukking? "Ik heb er niet veel woorden voor. Juist omdat we komen van zo'n goed jaar. Daar moeten we nu mee om, en dat is lastig. Voor de club is dit niet het jaar dat we wilden hebben."

Of dit een van de laatste wedstrijden van Janssen bij Antwerp was, wilde hij niet zeggen. "Dat is nog niet aan de orde. Ik ben tot nu toe heel gelukkig, dus we zullen wel zien wat er zal gebeuren."