Alexander Blessin rent tribune in en valt revaliderende vrouw in de armen: "Bijzonder zwaar seizoen voor familie"

De enorme ontlading wilde hij het liefst delen met zijn dierbaren. Meteen na de bekertriomf met Union sprintte trainer Alexander Blessin de tribunes in om zijn familie te omhelzen. Zijn vrouw Charlotte - die revalideert na een beroerte - kreeg de eerste innige knuffel. "Het is een bijzonder zwaar seizoen geweest voor ons als familie", deelt ze.

"Het was een bijzonder zwaar seizoen voor ons als familie", vertelt Charlotte geëmotioneerd door het moment. "Maar we hebben altijd gezegd dat we wilden doorgaan. Want als je opgeeft, is alles voor niks geweest."

Dat is de trainer van Union niet vergeten: meteen na het laatste fluitsignaal rende hij in de tribunes om haar te omhelzen.

Charlotte, Blessin zijn wederhelft, had vorige juli een ruggenmerginfarct - ofwel een beroerte. Ze is op dit moment volop aan het revalideren, maar de Bekerfinale van haar man wilde ze niet missen.

Echt meevieren met de ploeg en haar partner, kan ze nog niet.

"Het is zwaar voor mij", deelt Charlotte. "Normaal wil ik naar beneden gaan en deze zege vieren. Maar hij wist dat het voor mij niet makkelijk was om naar hier te komen."

Toch overheerst vooral de blijdschap en de opluchting na het heuglijke moment.

"Het is Alexander zijn eerste titel. Hij verdient dit. Maar heel Union verdient dit, het is een geweldig team."

Ook Blessin zelf zal het moment koesteren. "Ik zal het moment voor eeuwig meedragen in mijn hart", vertelde de winnaar van de dag.

"Weet je, het is niet gebruikelijk dat mijn vrouw naar de wedstrijd komt. We hebben getwijfeld - zeker omdat het in dit stadion moeilijk is. Maar ze verdient dit, ze is een deel van mij. Deze prijs is voor haar."