Cian Uijtdebroeks kijkt reikhalzend uit naar tijdrit, die waardemeter wordt: "Het begint echt beter te voelen"

Lang was het de zwakke plek van Cian Uijtdebroeks, maar onder de vleugels van het immer wetenschappelijke Visma-Lease a Bike maakt de jonge Belg stappen op de tijdritfiets. Dus kijkt hij met gezonde spanning uit naar een volgende test tegen de klok. "Ik ben heel benieuwd waar ik sta", zegt Uijtdebroeks, die vertelt over de aanpassingen aan zijn fiets.

"Het wordt natuurlijk een spannend dagje."

Cian Uijtdebroeks moet zijn kriebels bedwingen voor de tijdrit in de Giro. Het werk tegen de klok was nooit zijn sterkte, maar er wordt hard aan geschaafd bij Visma-Lease a Bike.

"Ik ben benieuwd waar ik sta", kijkt de jonge klimmer reikhalzend uit. "In de Tirreno kon ik al eens testen, maar toen zaten de weersomstandigheden niet mee. Dus dat was geen waardemeter."

Waar liggen de verschillen dan?

"Het begint echt beter te voelen. We hebben het stuur wat aangepast, ik lig er nu veel comfortabeler in en kan mijn kracht beter kwijt. Ik zit minder gewrongen op de fiets. Afwachten of dat vandaag ook het geval is."