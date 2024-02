Lotte Kopecky verlengt contract bij SD Worx-Protime tot 2028: "Komende 5 jaar van dat gezaag vanaf"

Bij SD Worx-Protime hebben ze het ijzer gesmeed nu het heet is. Wereldkampioene Lotte Kopecky heeft haar aflopende contract bij de Nederlandse ploeg opengebroken tot 2028. "Als je ziet welke stappen ik hier de voorbije 2 jaar gezet heb, dan was dit een logische keuze."

Kopecky geeft toe dat ze ook financieel een stap vooruit zet. "Maar in vergelijking met de toppers van de mannen zal het verschil toch nog vrij groot zijn."

"Als je ziet welke stappen ik de voorbije 2 jaar gezet heb en welke kansen ik gekregen en gecreëerd heb, dan was deze contractverlenging een logische keuze."

Het is Kopecky ten voeten uit. Ze gruwt van alle poespas en wil liefst gewoon met de benen spreken. Zoals ze de voorbije 2 jaar bij SD Worx in overvloede heeft gedaan.

Het aflopende contract van Lotte Kopecky zorgde de voorbije weken al voor heel wat speculaties. "Ik kreeg er steeds meer vragen over en er zijn al veel artikels over verschenen. Daarom ben ik blij dat ik de komende 5 jaar van dat gezaag vanaf ben."

Het financiële was ook belangrijk, maar in vergelijking met de toppers bij de mannen is het verschil nog groot.

Over de Omloop: "Niet mijn hoofddoel, maar wil er wel staan"

Kopecky bewees met eindwinst in de UAE Tour dat het met haar conditie snor zit. Komende zaterdag is ze dan ook de topfavoriete om haar titel te verlengen in de Omloop Het Nieuwsblad.

"Ik weet steeds beter hoe ik met die status van topfavoriet moet omgaan, ook daar heb ik stappen in gezet. Ik weet hoe ik de koers moet benaderen."

"De Omloop is natuurlijk niet mijn hoofddoel van het seizoen, maar ik steek ook niet weg dat ik er wil staan."

"Ik kijk er vooral heel hard naar uit om mijn regenboogtrui aan de supporters in België te tonen. Winnen is belangrijk, maar ik wil er dit jaar ook van genieten."

De grootste concurrenten voor de zege rijden wellicht ook dit jaar in haar eigen ploeg rond, met zaterdag alleen al Demi Vollering, Lorena Wiebes en Marlen Reusser aan haar zijde.

"Het is geven en nemen, dat weet je bij deze ploeg. Anders had ik hier ook niet voor 4 jaar bijgetekend."

Kopecky hoopt, ten slotte, dat de oproep van de 9-jarige Oone in De Droomfabriek massaal wordt beantwoord. "Ik hoop dat iedereen voor de vrouwen komt supporteren zaterdag. Als 't Kuipke straks helemaal vol is, dan is dat zeker de verdienste van Oone."