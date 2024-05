Opschudding bij Braxgata: hoofdcoach Rolo Perez stapt enkele dagen voor hockeyfinale op

Opschudding enkele dagen voor de Belgische hockeyfinales. Braxgata, finalist bij de vrouwen, zit plots zonder hoofdcoach. Rolo Perez diende er begin deze week zijn ontslag in, omdat zijn sportieve visie niet meer zou stroken met die van het bestuur.

Vlak nadat hij de vrouwen van Braxgata voor het eerste in 8 jaar naar de hockeyfinale heeft geleid, vertrekt Rolo Perez bij de club uit Boom.

Het bestuur van Braxgata en de Argentijnse coach zijn het al enkele weken oneens over bepaalde sportieve keuzes. Na de gewonnen halve finale tegen Dragons probeerde het Braxgata-bestuur Perez opnieuw te overtuigen, zonder resultaat.

In tegendeel: Perez diende deze week zijn ontslag in en zal zaterdag en zondag niet op de bank zitten voor de finale tegen Gantoise. De assistent van Perez, Mathias Vandebroeck, neemt over en zal bijgestaan worden door de Duitser Tobias Walter.

Vandebroeck en Walter moeten de vrouwen van Braxgata naar een derde landstitel in het hockey proberen te leiden.