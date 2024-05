België boven in Galicië: Lucas Coenen wint 1e race van MX2-seizoen, Everts 3e

zo 12 mei 2024 17:31

Lucas Coenen heeft zijn eerste race van het MX2-seizoen gewonnen. In Galicië had de 17-jarige Belg van Husqvarna genoeg aan de zege in de 2e manche. Met Liam Everts stond er nog een Belg op het podium op de 3e plek. In de MXGP won Jorge Prado zijn 5e van het seizoen.

De Belgen hebben de smaak te pakken in de MX2. Na Liam Everts in Trentino en Portugal was het in het Spaanse Lugo de beurt aan Lucas Coenen (Husqvarna) om te vieren. In de 1e manche moest de 17-jarige Belg nog vrede nemen met de 4e plek, maar in de 2e manche greep hij zijn kans. In de eindstand heeft hij evenveel punten als de Italiaan Andrea Adamo, die triomfeerde in de 1e manche. Voor de GP-overwinning weegt de 2e manche evenwel zwaarder door. Voor Coenen is het zijn eerste zege van het seizoen, zijn tweede uit zijn carrière na zijn overwinning in Indonesië vorig jaar. Liam Everts (KTM) mocht mee op het podium als nummer 2. De Nederlander Kay de Wolf blijft leider in de WK-stand met 292 punten voor de Duitser Simon Laengenfelder. Liam Everts is 3e, Lucas Coenen 5e. "De 1e reeks was moeilijk, dus dan was ik nog blij met de 4e plek", zei Coenen. "In de 2e reeks reed ik een mooie race en boekte ik eindelijk een GP-zege. Ik wist eerst niet dat die voor mij zou zijn."



Ook Everts sloot af met "een positief gevoel". "Ik voelde me niet goed, dus met de 3e plaats ga ik met een positief gevoel naar huis. Als je wil meedoen voor de knikkers, moet je constant zijn."

Nummer 5 voor Jorge Prado

Dat Tim Gajser in Portugal de WK-leiding had overgenomen, was duidelijk niet naar de zin van Jorge Prado. De Spanjaard zag een jagende Gajser onderuitgaan en won zijn 5e GP van het seizoen. Hij neemt zo weer de leiding over van Gajser.