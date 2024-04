Liam Everts viert in Trentino zijn 4e triomf in Grote Prijs MX2

Everts (KTM) miste de WK-opener in Argentinië met een gebroken duim, keerde terug in Spanje met een 5e plaats, plek die hij vorige week ook in Sardinië bezette.



De Nederlander Kay de Wolf pakte 3 keer GP-winst. Vandaag was De Wolf ook de beste in de eerste reeks voor de Fransman Thibault Benistant, maar hij eindigde pas 8e in de tweede reeks.



Reeks 2 werd gewonnen door de Duitser Simon Lägenfelder. Maar Everts was de regelmatigste. Benistant en Lägenfelder mochten mee op het GP-podium. De Wolf was 4e.



Lucas Coenen (Husqvarna) eindigde 10e, zijn tweelingbroer Sacha Coenen (KTM) 16e.



In de WK-stand blijft de leiding in handen van de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna). Lucas Coenen is 4e, Everts 7e en Sacha Coenen 11e.



Voor Everts was het de 4e GP-zege uit zijn carrière, na Duitsland, Nederland en Turkije vorig jaar. De volgende WK-manche is op 5 mei in Portugal.