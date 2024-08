Lucas Coenen klopt Kay de Wolf in het hol van de leeuw

Lucas Coenen heeft de MX2-manche in Arnhem gewonnen. Onze landgenoot dankt zijn GP-zege aan een 2e plaats in reeks 1 en winst in reeks 2. Kay de Wolf won reeks 1, maar kwam daarna niet verder dan de 4e plaats. In de WK-stand loopt Coenen 5 puntjes in op leider De Wolf.