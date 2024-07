Geen 5e zege voor Lucas Coenen, WK-leider Kay de Wolf gaat met MX2-winst aan de haal in Tsjechië

De Nederlander Kay de Wolf heeft de Grote Prijs van Tsjechië in de MX2-klasse gewonnen. Onze landgenoot Lucas Coenen domineerde in de eerste manche, maar strandde in race 2 op de vierde plek. Zo greep hij naast zijn 5e seizoenszege. Brent Van doninck maakte dan weer zijn rentree in de MXGP, waar de zege ook naar de WK-leider ging: de Duitser Tim Gajser won.

In reeks 1 was Lucas Coenen heer en meester. De 17-jarige Husqvarna-crosser maakte nauwelijks fouten en domineerde op het heuvelachtige circuit.

Zijn broer Sacha Coenen ging onderuit en werd pas als 28e geklasseerd. Liam Everts pakte uit met enkele knappe manoeuvres en kwam als 5e binnen.

In de tweede reeks deed Everts nog wat beter en snelde hij naar de 3e plek. Lucas Coenen maakte na zijn overwinning in reeks 1 dan weer een minder goeie beurt.

Coenen finishte pas als 4e, de Nederlander Kay de Wolf ging met de overwinning aan de haal. De Wolf won zo ook de GP van Tsjechië, voor de Duitser Simon Längenfelder, die in beide reeksen 2e werd. Lucas Coenen eindigde de GP op plek 3.

In de WK-tussenstand blijft Coenen wel tweede met 580 punten. Kay de Wolf breidde zijn voorsprong nog wat uit en heeft nu 46 punten bonus op onze landgenoot. Everts (515 punten) blijft vierde, Sacha Coenen (362) achtste.

In de MXGP maakte Brent Van doninck zijn WK-rentree. Onze landgenoot raakte in maart zwaar geblesseerd in de GP van Argentinië.

Bij zijn heroptreden eindigde Van doninck 11e in reeks 1 en 8e in reeks 2, goed voor een 8e plek in de eindstand. De zege ging naar WK-leider Tim Gajser, voor Jorge Prado en Jeffrey Herlings.

Volgende week wordt er in eigen land gecrosst. Dan staat in Lommel de GP van België op het menu.