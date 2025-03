Sacha Coenen knap 2e in opener MX2, broer Lucas debuteert sterk in MXGP

Sacha Coenen heeft het MX2-seizoen geopend met een 2e plek in Argentinië, na winst in de tweede reeks. Zijn broer Lucas Coenen debuteerde sterk op het hoogste niveau met een 6e plek.

Nu zijn broer naar het hoogste niveau is verkast, ligt er wat meer druk op Sacha Coenen. Dat leek de 18-jarige Limburger nog parten te spelen in de eerste reeks in het regenachtige Cordoba.



Na een schuiver moest hij zijn goede startpositie inruilen voor een plekje in de middenmoot, maar hoger dan een 9e plek raakte hij niet meer. Dan deed Liam Everts iets beter met plaats 8.

Coenen voelde evenwel dat hij "de snelheid had" en dat toonde hij in de tweede reeks met de overwinning. Het leverde hem de 2e plek op in de openingsmanche van het WK MX2.

Liam Everts eindigde mee op het podium in de tweede reeks (3e) en sloot de eerste WK-manche zo af met plek 4. Vijf maanden nadat hij bij een val in de GP van China een nekwervel had gebroken, was het een opsteker.

De overwinning in Argentinië was voor wereldkampioen Kay de Wolf. De Nederlander had wel de eerste reeks gewonnen, maar mocht blij zijn dat de Duitser Simon Laengenfelder twee keer tegen de vlakte ging in het slot van de tweede reeks.