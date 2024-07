Vier maanden na crash is Jago Geerts klaar voor comeback in MXGP: "Gelukkig kon ik knop snel omdraaien"

Het wachten is voorbij voor Jago Geerts. De 23-jarige motorcrosser heeft zijn debuut in de MXGP met vier maanden moeten uitstellen na een ongelukkige valpartij. Maar voor de ogen van zijn eigen supporters maakt Geerts zich dit weekend in Lommel op voor zijn langverwachte comeback. "Ik ken het parcours er alvast van binnenstebuiten", klinkt het.