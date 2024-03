Motorcrosser Jago Geerts wellicht 3 maanden out na val in WK-openingsmanche

Afspraak op de GP in Lommel op 28 juli? Of lukt het hem om al sneller te crossen?

Jago Geerts debuteert in de MXGP-klasse, maar aan een race in de koningsklasse is hij nog niet toegekomen. Zaterdagavond brak hij zijn linkerelleboog en -sleutelbeen in de kwalificaties voor de GP van Argentinië.

Brent Van doninck is er nog zwaarder aan toe dan Jago Geerts. De Honda-rijder brak zijn been in diezelfde kwalificaties en vertoeft nog altijd in een ziekenhuis in Argentinië.