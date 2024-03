Einde WK-ambities? Jago Geerts beleeft dramatische start en breekt schouder in kwalificatierace voor 1e MXGP

Het seizoen van Jago Geerts kon niet slechter beginnen. De 23-jarige Belg heeft zijn sleutelbeen en schouder gebroken in de kwalificatierace van de MXGP in Argentinië. Hij is naar een ziekenhuis in de buurt gebracht om een operatie te ondergaan. Ook Brent Van doninck beleefde een dramatische start en brak zijn been.

Al in de eerste ronde zat zijn eerste MXGP-weekend erop.

Jago Geerts was plots spoorloos verdwenen tijdens de kwalificatierace in Argentinië. Toen zijn team (Yamaha) op het parcours ging zoeken, kwam het onze landgenoot kermend van de pijn tegen.

Het verdict is hard voor de Belg: een gebroken sleutelbeen, een gebroken elleboog, zijn schouder uit de kom én hij had pijn in de onderrug na een val. Geerts is naar een Argentijns ziekenhuis gevoerd voor eerste hulp.

Naar alle waarschijnlijkheid is de 23-jarige rijder voor minstens twee maanden uit. In dat geval mag hij zijn WK-ambities nu al opbergen.

Ook vorig jaar kende onze landgenoot veel pech in de MX2-klasse. In Frankrijk brak hij zijn pols, bij zijn terugkeer won hij wel 3 GP's, maar in Finland sloeg de pech weer toe.

Het ongeluk was ook weggelegd voor Brent Van doninck. De 25-jarige Belg brak in dezelfde kwalificatierace zijn been. Ook hij is afgevoerd naar het ziekenhuis.