Brent Van doninck moet nog tot woensdag wachten op operatie in Argentinië: "Ze hebben niet juiste materiaal"

zo 10 maart 2024 20:09

Het nieuwe MXGP-seizoen is vreselijk begonnen voor de Belgen. Jago Geerts brak in de eerste manche in Argentinië zijn arm, maar de andere landgenoot Brent Van doninck is er nog slechter aan toe. De 25-jarige brak zijn bovenbeen bij een vroege val en zit nu vast in een ziekenhuis dat niet beschikt over voldoende materiaal: "Ze zoeken waar ze materiaal kunnen vinden om hem te opereren."

Brent Van doninck had zich het eerste raceweekend van het seizoen ongetwijfeld anders voorgesteld. De 25-jarige Belg van JM Honda Racing Team kwam al vroeg lelijk ten val en brak zijn bovenbeen.



Manager Jacky Martens, zelf ex-wereldkampioen, doet het relaas van een bewogen dag: "Brent zat vooraan bij de start, maar verloor enkele plaatsen. Na de tweede bult was er dan een valpartij waardoor hij moest uitwijken voor de bocht. Zo kwam hij in het losse zand, waar hij overkop ging. "Zijn rechtervoet was ook uit de kom, die hebben ze er terug in gekregen. Dat is een meevaller bij de tegenvaller."

Het is hier medisch niet even ontwikkeld als in België. Jacky Martens, manager van Brent Van doninck

"Na de val zijn we naar het lokale medische team geweest. Eerst werd aan een interne bloeding gedacht, gelukkig is het dat niet. Hij heeft wel zijn bovenbeen gebroken. We hebben hem dan alles zelf moeten bezorgen, het is hier medisch niet even ontwikkeld als België." "We wachten nu op materiaal, ze zoeken waar ze dat kunnen vinden om hem te opereren. Hem verplaatsen kan niet, ze verwachten hem woensdag te opereren." Een verschrikkelijke situatie dus voor Van doninck, maar hoe gaat hij ermee om? "Hij is nu vol morfine gestoken, hij heeft natuurlijk veel pijn. Het is gewoon afwachten, een bovenbeenbreuk is één van de pijnlijkste breuken", aldus Martens. "We moeten positief blijven denken, Brent is zelf ook erg positief. Hij wil zo snel mogelijk vooruitgaan, maar we zijn afhankelijk van het ziekenhuis." Ook vorig jaar kende Brent Van doninck pech. Na een val in Letland was hij een half seizoen buiten strijd.