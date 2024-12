Eddy Merckx breekt heup na val met fiets en moet geopereerd worden: "Hij zal kunstheup nodig hebben"

Eddy Merckx is vandaag ten val gekomen toen hij bezig was aan een fietstocht. Hij kwam ten val bij het oversteken van een spoorwegovergang in Hombeek.



De 79-jarige vijfvoudige Tourwinnaar werd meteen naar het ziekenhuis in Mechelen gebracht. Daar kwam aan het licht dat Merckx zijn heup gebroken heeft bij de val.

Hij werd daarna overgeplaatst naar Herentals, waar hij operatief een nieuwe heup zal krijgen.

"Hij is in een bocht uitgegleden zonder contact", vertelde zijn zus aan onze redactie. "Hij had meteen zeer veel pijn en werd naar het ziekenhuis gevoerd. Hij zal een nieuwe kunstheup nodig hebben."