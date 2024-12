Kylian Mbappé laat in zijn ziel kijken en reageert voor het eerst op Zweeds schandaal: "Ik voel me helemaal niet betrokken"

Sinds zijn overstap naar Real Madrid heeft Kylian Mbappé (25) al meer dan één storm moeten trotseren. De (voormalige?) Franse chouchou werd onder meer genoemd in een Zweeds schandaal, maar bijt van zich af in een interview. "Ik ben nergens over geïnformeerd", wast hij zijn handen in onschuld.

Hij wilde naar eigen zeggen "de onzin" counteren met zijn verhaal. Canal + zond daarom vanavond een opgenomen gesprek uit met Kylian Mbappé, waarbij de Franse vedette zou uitleggen wat er op zijn lever ligt.

Mbappé ligt onder vuur in Frankrijk en zeker bij Real Madrid, waar de Galactico zijn status nog niet heeft kunnen rechtvaardigen. Maar er zijn ook extrasportieve kopzorgen. Zo geraakte de spits volgens de Zweede pers midden oktober betrokken in een mogelijke verkrachtingszaak in Zweden.

Tijdens die interlandbreak was Mbappé niet opgeroepen, maar zijn trip naar Stockholm kreeg een staartje. "Ik ben nergens over geïnformeerd", vertelde Mbappé in het gesprek over het hete hangijzer. "Ik had het niet verwacht en ik was verrast."

"De Zweedse onderzoekers hebben me niet gecontacteerd. Ik heb geen oproeping ontvangen, niets. Ik lees, net als jullie, gewoon enkele zaken in de pers. Ik heb me ook nooit geraakt gevoeld door de Zweedse affaire, want ik voel me er helemaal niet bij betrokken."

Al kan Mbappé natuurlijk nog altijd op het matje geroepen worden. "Daar zal ik dan op ingaan, natuurlijk", verzekerde hij.

Mbappé gaf nog aan dat hij een avond in Stockholm heeft doorgebracht met vrouwelijk gezelschap, maar volgens de aanvaller is zij niet de vrouw die een klacht heeft ingediend.

"Ik heb geen idee om wie het gaat, maar ik laat het gerecht gewoon haar werk doen. Als het voorbij is, zal iedereen zijn rekening wel maken.