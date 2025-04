Geen hoofdtabel in Monte Carlo voor David Goffin, hij geeft 5-2-voorsprong in 3e set nog weg

David Goffin heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van het Masters 1.000-toernooi van Monte Carlo. Hij verloor in de 2e kwalificatieronde van Corentin Moutet na een marathonmatch van 3,5 uur: 2-6, 7-6 (7/4), 7-5.

David Goffin (ATP-54) moest zich via de kwalificaties proberen te plaatsen voor de hoofdtabel van het prestigieuze toernooi van Monte Carlo met een prijzenpot van 6.128.940 euro.

In de 2e ronde van de kwalificaties nam hij het voor de vierde keer in zijn carrière op tegen de Fransman Corentin Moutet (ATP-75). Goffin won de eerste set en leek in de 3e set op weg naar de zege bij een 5-2-voorsprong.

Maar Goffin kreeg last van zijn knie, kreeg ook even verzorging en kon het niet afmaken. Onze landgenoot verloor 5 games op een rij en zag Moutet het zegegebaar maken na 3 uur en 29 minuten.

Goffin, die zijn gravelseizoen op gang trok in Monte Carlo, moet nu hopen dat er iemand op de hoofdtabel nog afzegt, want hij is de eerste invaller.