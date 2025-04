Zij ontgoochelen tot dusver: wat is er aan de hand met Matej Mohoric, Oier Lazkano en Ethan Hayter?

di 1 april 2025 12:49

Niet enkel Arnaud De Lie is dit voorjaar op de sukkel. Ook andere kopmannen zoals Matej Mohoric en Oier Lazkano komen helemaal niet uit de verf in de klassiekers. Wat is er aan de hand? We klopten aan bij hun teams.

Lazkano is naar huis

Vorig seizoen was hij nog een van de smaakmakers in de klassiekers. Maar dit jaar geraakte Oier Lazkano in 4 optredens niet verder dan de 112e plaats in de Classic Brugge-De Panne. "We hebben Oier naar huis gestuurd omdat hij niet 100 procent is", vertelt ploegleider Heinrich Haussler vanuit Gent, waar Red Bull-Bora-Hansgrohe kampeert tijdens de klassiekers.

Lazkano werd 3 keer ziek de afgelopen maanden. Heinrich Haussler

Lazkano legde bij zijn nieuwe ploeg nochtans veelbelovende testen af in de winter. "Maar op het tweede trainingskamp werd Oier een eerste keer ziek. Dat verstoorde zijn opbouw naar het seizoen." "Na het openingsweekend werd Oier opnieuw ziek. Daarna trok hij op hoogtestage, waar hij weer ziek werd", zucht Haussler. "Dan merk je dat zijn basis te dun is om competitief te zijn in de klassiekers." Lazkano heeft de klassieker-ploeg dus tijdelijk verlaten om in Spanje "wat rust te nemen en te trainen. Tegen de Ronde van Vlaanderen sluit hij opnieuw aan bij de groep."

Mohoric en zijn DNF's

Matej Mohoric is in hetzelfde bedje ziek als Lazkano. Om te scoren in de klassiekers veranderde de kopman van Bahrain-Victorious afgelopen winter zijn trainingsaanpak onder coach Loïc Segaert. "Daardoor had ik voor het eerst in december pijnlijke benen", vertelde Mohoric, die als enige Mads Pedersen kon volgen in de Ronde van de Provence. "Maar na die Ronde van de Provence werd ik ziek. Daardoor was ik niet 100 procent in het openingsweekend. En vlak voor de Strade Bianche werd ik weer ziek." Het gevolg: Mohoric werd 100e in Milaan-Sanremo, 152e in de Omloop en gaf 3 keer op (in Kuurne, de E3 en Gent-Wevelgem). Op de verrassing spelen met een vluchtpoging lijkt nog de enige manier om nog iets te maken van zijn voorjaar.

Hayter met achterstand