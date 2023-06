Liam Everts oogst succes met nieuwe formule: "Stefan legde hem onbewust druk op"

Vorig weekend is Liam Everts (18) in de voetsporen van zijn vader Stefan en zijn grootvader Harry getreden. De 3e generatie van het motorcrossgeslacht won voor het eerst een GP in het WK. Met dank aan boezemvriend Axel Roelants, die de druk afhoudt. "Want de naam Everts is zwaar om te dragen in de motorcrosswereld", weet hij.