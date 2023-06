Liam Everts (18), zoon van, verovert in Duitsland zijn allereerste GP-zege: "Nog honderd te gaan"

"De laatste minuten voelden als een eeuwigheid. Maar ik voelde me goed en wist dat ik het ritme moest behouden. Hard work pays off. Nog honderd zeges te gaan", grapte Everts na de aankomst, met een knipoog naar de 101 GP-zeges van zijn vader.

Hij zag zich zo een eerste Grand Prix-zege door de neus geboord en eindigde als zevende. Jago Geerts (Yamaha), 13e en 7e in de reeksen, werd negende, Sacha Coenen (KTM), de tweelingbroer van Lucas dertiende (10e en 13e in de reeksen). Maar zijn stonden allen in de schaduw van Liam Everts.

De 16-jarige Lucas Coenen (Husqvarna), een ander Belgisch toptalent, won de eerste reeks en reed in de tweede aan de leiding, tot hij in de tiende van achttien ronden met mechanische problemen af te rekenen kreeg.

De Italiaan Andrea Adamo (KTM) werd dankzij een derde en een tweede stek tweede in de Grand Prix en nam zo de leiding in het kampioenschap over van de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna). Die reed gehinderd door een enkelblessure naar twee elfde plaatsen, ook zijn plaats in de GP.



In de WK-stand heeft Adamo met 405 punten dertien punten voor op de Fransman Thibaut Benistant (Yamaha), derde in Frankrijk. Geerts, die door een polsbreuk twee Grands Prix miste, is met 341 punten vijfde, net voor Everts (329). Lucas Coenen (255) is achtste.