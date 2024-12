"Je zult altijd onderdeel zijn van onze familie": Hamilton neemt afscheid van Mercedes met donuts en mooie woorden

Het einde van een tijdperk dat zeker niemand ontgaan is in Abu Dhabi. Lewis Hamilton heeft na een straffe race afscheid genomen van Mercedes. Dat met de traditionele donuts en vertederende woorden van en aan zijn teambazen. "Uit de grond van mijn hart: bedankt, ik hou van jullie", deelt de zevenvoudige wereldkampioen.

Dat door in de laatste bochten zijn (nu nog) ploeggenoot George Russell op te rollen, op ervaring. Om nog maar eens te duiden wat de Duitse renstal vanaf 2025 moet missen.

Lewis Hamilton heeft een emotionele laatste race beleefd in "zijn" Mercedes. Na een teleurstellende kwalificatie in Abu Dhabi - denk maar aan het paaltje - vertrok hij op stek 16 en reed hij alsnog naar P4.

De aanwezige fans genoten van de gierende banden. Wat ze toen nog niet wisten, is dat er een vertederende woordenwisseling tussen teambaas Toto Wolff, ingenieur Peter "Bono" Bonnington en Hamilton zou volgen.

"Dit was een rit van een wereldkampioen", opent Wolff. "Gewoon geweldig."

Waarop ook Bono zijn duit in het zakje doet: "Het is een eer geweest om jou te begeleiden en om deel uit te maken van het hoofdstuk in je carrière."

De emotie duidelijk hoorbaar in de Brit zijn stem. Sinds 2012 was hij de vaste partner van Hamilton aan de pitmuur.