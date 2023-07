Drama voor Jago Geerts in Finland: wereldtitel ver weg door sleutelbeenbreuk na ongelukkige val

Jago Geerts zag vorig jaar de wereldtitel in de MX2-klasse op de valreep aan zijn neus voorbijgaan en ook dit jaar lijkt het voor de Belgische motorcrosshoop de foute kant uit te gaan.



Door een blessure bij Geerts vielen eerder al de GP's van Frankrijk en Letland in het water, maar hij was de voorbije weken aan een sterke inhaalrace op WK-leider Andrea Adamo begonnen.



In de eerste reeks in Finland liep het toch weer fout. Een rijder vlak voor Geerts kwam ten val en de Belg kon er niet omheen. Hij tuimelde ongelukkig de zijkant in en kreeg zijn eigen Yamaha op hem.



Meteen einde verhaal voor Geerts, die zijn schouder ondersteunend het parcours verliet. De dokters ter plaatse bevestigden snel de gevreesde sleutelbeenbreuk. Een metalen plaat van een oudere breuk is helemaal naar boven gebogen.

Tot overmaat van ramp zag hij Adamo ook nog de wedstrijd winnen, voor de Duitser Laengenfelder en Liam Everts.

Einde van de titeldromen voor Geerts?