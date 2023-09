Liam Everts steekt Grote Prijs van Turkije op zak, Jago Geerts is derde

Turkije was de 17e van 19 WK-manches. In de eerste reeks moesten de 2 Belgen de Duitser Simon Längenfelder (GasGas) laten voorgaan, op 3 seconden gevolgd door Geerts met de hete adem van Everts in zijn nek.



In de tweede reeks was de zege ook niet voor een Belg weggelegd. Nu was de Noor Kevin Horgmo (Kawasaki) de beste, maar met een tweede plek voor Everts en een vierde voor Geerts pakte Everts de GP-zege.



Met 42 punten ging hij Horgmo (40) en Geerts (40) vooraf. In de WK-stand nadert Everts tot op 48 punten van de Italiaan Andrea Adamo, die vandaag 6e werd.



Er zijn nog 2 Grote Prijs en dus 120 punten te verdienen. "Deze derde GP-zege is mooi, ik heb kippenvel", reageerde de 19-jarige telg van het geslacht Everts meteen na de finish. Ondanks de kloof met Adamo blijft hij nog in de WK-titel geloven: "Het is nog niet afgelopen."



Voor Everts is het de 3e Grote Prijs van zijn loopbaan, begin juni was hij de beste in Duitsland.



Lucas Coenen (Husqvarna) blesseerde zijn schouder bij een val in de eerste reeks en kon de tweede reeks niet rijden. Tweelingbroer Sacha Coenen (KTM) was 15e (12e in reeks 1, opgave in reeks 2).