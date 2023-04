Jago Geerts moet tevreden zijn met de 5e plaats in Zwitserland

Na zeges in Argentinië en Sardinië heeft Jago Geerts een mindere prestatie neergezet in de 3e manche van het MX2-kampioenschap. De Yamaha-crosser maakte te veel fouten om aanspraak te maken op een nieuwe overwinning. Geerts werd 5e in Zwitserland, zijn Franse ploegmaat Thibault Benistant won.