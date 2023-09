Spanjaard Jorge Prado pakt zijn eerste wereldtitel in de MXGP

Jorge Prado won de eerste reeks in de Grote Prijs van Italië, de achttiende en voorlaatste WK-manche, en profiteerde van een vroege opgave van zijn eerste achtervolger Romain Febvre (Kawasaki). De Fransman verdween uit de race na een crash.

Met 875 punten heeft Prado nu een onoverbrugbare voorsprong van 93 punten op eerste achtervolger Febvre in de WK-stand. In totaal zijn na de eerste reeks op het circuit in Maggiora nog maximaal 85 punten te verdienen in het WK.

Voor de 22-jarige Prado is het de eerste wereldtitel in de MXGP-categorie. Vorig jaar werd de Spanjaard derde, achter de Sloveen Tim Gajser en de Zwitser Jeremy Seewer. Dit seizoen won hij twee GP's, die in Trentino en Duitsland. In de MX2 werd hij wereldkampioen in 2018 en 2019.