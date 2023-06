Met Liam nu al drie generaties Everts op GP-podium: "Achternaam is niet altijd even simpel"

In het Duitse Teutschenthal was het eindelijk de beurt aan Liam Everts om te vieren in de MX2. De eerste race werd nog gewonnen door zijn 16-jarige landgenoot Lucas Coenen, maar in de tweede reeks viel Coenen uit door pech.

"Ik moest nog 8 minuten uitrijden, maar het voelde als een uur", vertelt Liam. "Ik ben superblij. Dit valt moeilijk te beschrijven, het moet allemaal nog wat binnenkomen. Ik mocht al mijn eerste podium afvinken en nu haal ik ook mijn eerst GP binnen."

Voor Liam, die steevast wordt vergeleken met zijn vader en grootvader, valt er veel druk van zijn schouders, zegt hij. "Het is een hele opluchting. Ik vorm nu al de derde generatie op het podium."

"Het is niet altijd even eenvoudig met mijn achternaam. Ik moet een manier vinden om ermee te leven. Soms is het moeilijk, soms gaat het beter. Papa en opa helpen me daar fel in. In het begin van het seizoen liep het nog wat moeilijk en moesten we onze weg wat zoeken, maar het valt stilaan in zijn plooi."

"Papa was uiteraard heel blij. Het was een hele ontlading voor hem en voor mijn opa. Het was mooi dat ze het konden meemaken." En zo had Liam meteen ook een gepast cadeau voor Vaderdag: "Ik was heel vrijgevig vandaag."