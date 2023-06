Jeffrey Herlings stelt zijn record nog wat scherper, geblesseerde Jago Geerts is leidersplek kwijt in MX2

Jago Geerts brak 2 geleden zijn pols in de Grote Prijs motorcross van Frankrijk. Een klap voor onze landgenoot, die met 3 zeges nipt op de leiderstroon zat in de MX2.

Zijn tegenstanders profiteerden vandaag van zijn afwezigheid in de Grote Prijs van Letland.

De zeges in beide reeksen vielen in het mandje van de Nederlander Kay de Wolf (Husqvarna), die de leidersplek in de stand overneemt van Geerts.



De Wolf haalde het in Letland voor zijn landgenoot Roan van de Moosdijk (Husqvarna) en de Fransman Thibault Benistant (Fra).

Liam Everts (KTM), die als 4e finishte in de 1e reeks, werd 6e. Lucas Coenen (Husqvarna) legde beslag op de 10e plek, zijn tweelingbroer Sacha (KTM) eindigde 12e.

Geerts ziet 3 concurrenten over zich heen springen en staat nu 4e in de stand. De datum van zijn comeback is nog niet bekend.