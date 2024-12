Zelf meedoen aan de Turbo Cross? Average Rob en Arno the Kid verloten 2 plekjes ten voordele van de Warmste Week

Op maandag 30 december is Diegem opnieuw het decor voor de Turbo Cross. De ludieke veldrit is aan zijn tweede editie toe en daar kan ook jij bij zijn, óp de fiets: initiatiefnemers en broers Average Rob en Arno the Kid verloten twee plekjes. De opbrengst gaat naar de Warmste Week.

De plaatsjes voor de Turbo Cross zijn duur: met 40 zullen ze straks hun opwachting maken in Diegem. "Het wordt weer een van de zotste crossen van het jaar", belooft Average Rob.

De cross is weggelegd voor BV's en andere celebrity's, maar dit jaar is er iets nieuws: "We stelden ons de vraag: zouden we niet 2 plaatsen verloten voor de Warmste Week?", vertelt hij op Studio Brussel.

En dus maakt iedereen plots kans om erbij te zijn op 30 december in Diegem. Je hoeft zelfs geen fiets mee te brengen. "Dat wordt allemaal geregeld", zegt Average Rob. "Je moet er gewoon zijn."

Een poging wagen? Sms dan TURBO naar 4342 (1 euro per sms). "De winnaar wordt bekendgemaakt op 20 december, wanneer we gaan spelen op de Warmste Week", klinkt het nog.