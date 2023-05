Maakt polsbreuk einde aan WK-ambities van Jago Geerts?: "Ik geloof nog steeds in de titel"

(Te) gevaarlijke afdaling

De beelden van de val van Geerts zijn spectaculair. Onze landgenoot verliest de controle over zijn motor in een lastige afdaling en gaat over kop. "Het was echt een gevaarlijke afdaling, hij lag er heel slecht bij", reageerde Geerts op Radio 1.

"Het was een heel zware crash. Ik heb enkel mijn pols gebroken, die was meteen heel stijf, ik voelde dat het niet klopte. Gelukkig heb ik voor de rest niet te veel last, het kon veel erger zijn."



"Er zijn veel rijders gevallen op die afdaling, ze hebben die later ook afgevlakt. Het is spijtig dat er iets moest gebeuren voor men eraan begon te werken."



"Er lagen heel veel diepe sporen en putten, het was echt opletten geblazen. Als je iets te snel naar beneden ging, werd het meteen afgestraft."