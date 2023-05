Liam Everts haalt als derde het podium in Frankrijk, Lucas Coenen wint zijn eerste race

Geen Jago Geerts aan de start van de GP van Frankrijk na zijn polsbreuk tijdens de kwalificatierace. Maar de andere Belgen konden zo de schijwerpers opeisen. Zo was Liam Everts goed op dreef.

Dankzij een tweede en een vierde plaats mocht als derde van de Grote Prijs mee het podium op. Eerder dit seizoen stond de jonge Everts ook al in Trentino op het podium. In de WK-stand blijft hij op de 7e plaats hangen.

Naast Everts was er ook een puike prestatie van Lucas Coenen. Onze 16-jarige landgenoot snelde in de tweede reeks naar de zege. Hij kwam 1 puntje te kort om het podium te halen.

De zege in Frankrijk was voor Thibault Benistant. De thuisrijder won de eerste reeks en kwam in de tweede reeks achter Coenen als 2e over de finish. Benistant is een van de 3 achtervolgers op WK-leider Geerts. Die houdt nog 1 puntje over op eerste achtervolger Andrea Adamo.