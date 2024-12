Deze keer geen medaille(s) voor de Belgische shorttrackers in Peking

Hanne Desmet 6e op 1.500 meter

Deze keer heeft de passage van de Belgische shorttrackers in Peking geen medaille(s) opgeleverd.



Hanne Desmet was er vandaag het dichtst bij met een 6e plaats op de 1.000 meter. Op de 500 meter eindigde ze als 8e, na een 3e plaats in de B-finale. Na 3 manches staat Desmet 6e op de ranking van de Crystal Globe.



Broer Stijn Desmet raakte vandaag niet door de kwartfinales van de 1.000 meter. Hij verlaat de Chinese hoofdstad mer een 19e plaats op de kilometer. Op de ranking van de Crystal Globe vind je hem terug op de 13e plaats.