Diamond League in Doha ziet Bednarek (200m) en Dos Santos (400m horden) vlammen

De Braziliaan Alison dos Santos liep in Doha zijn allereerste 400 meter horden van het seizoen en het was meteen een kanontijd: 46"86. Er werden in de geschiedenis slechts 4 snellere tijden gelopen. Een fameuze binnenkomer!

Ook niet slecht: de 19"67 van Kenneth Bednarek op de 200 meter. De viceolympische kampioen bleef maar één honderdste seconde boven zijn persoonlijke record. Ook voor hem was het zijn rentree.

Daarnaast waren er ook twee toptijden op de langere afstanden: de Ethiopiër Samuel Firewu liep de 3.000 meter steeple in 8'07"25, de Keniaanse Beatrice Chebet legde de 5.000 meter af in 14'26"98.



Tot slot was er ook nog een supersprong van de Jamaicaan Carey McLeod: 8,52 meter. Ruim boven zijn persoonlijke record. Helaas voor McLeod werd hij daarbij geholpen door een rugwind van maar liefst 5,2 m/s, terwijl het maximum 2,0 m/s. McLeod krijgt wel de zege, maar zijn afstand zal niet gehomologeerd worden.