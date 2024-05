Eindelijk schenkt Kylian Mbappé klare wijn: "Ik vertrek bij PSG, ik heb een nieuwe uitdaging nodig"

Kylian Mbappé heeft eindelijk aangekondigd wat iedereen eigenlijk al wist: na dit seizoen verlaat hij Paris Saint-Germain. In een afscheidsfilmpje op zijn sociale media vertelt hij dat het een emotionele beslissing is geweest.

Bijna presidentieel spreekt Kylian Mbappé de voetballiefhebbers toe in zijn afscheidsbrief aan PSG.

Een donderslag bij heldere hemel is zijn boodschap niet: "Ik ga mijn contract niet verlengen. Over een paar weken loopt mijn avontuur hier af. Zondag (thuis tegen Toulouse, red) wordt mijn laatste match in het Parc des Princes."

"Het is lastig om dit te zeggen, maar het is tijd om mijn land te verlaten. Ik heb dit nodig. Een nieuwe uitdaging."

Mbappé praat met het hart op de tong, bijna ongeregisseerd. "Er komen veel emoties naar boven. Hier ben ik gegroeid als speler. Hier heb ik naast de beste spelers uit de geschiedenis mogen spelen."

"Hier ben ik ook gegroeid als man. Ik heb zowel glorie beleefd als fouten gemaakt."