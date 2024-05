WK-leider Thierry Neuville tuimelt in Portugees secondespel van 1e naar 6e plaats

3 onverharde ondergronden

De vijfde WRC-manche is een eerste van een reeks onverharde rally's. Na hun slipper op zondag 21 april in Kroatië eindigden ze alsnog op het podium en beginnen ze als WK-leider in Portugal.



Neuville weet wat er nodig is om succesvol te zijn in Portugal. "Het is een rally met 3 verschillende ondergronden. Op vrijdag is er eerst veel stof. Bij de tweede doortocht ligt het parcours er ruwer bij. Zaterdag is gelijkaardig, maar op zondag is het parcours meer zanderig, waardoor er een andere griplevel is en je een andere rijstijl moet hanteren."



"Succes hangt af van consistentie, een goede afstelling en vertrouwen in de wagen. En uiteraard ook de startpositie: als het regent zullen we snel zijn, als het droog is zullen we meer moeite hebben."



"Mijn ambitie is om op vrijdag en zaterdag zo goed als mogelijk te doen, voordat ik zondag ga pushen voor maximale punten. Ik zou graag op de bovenste trede van het podium eindigen."