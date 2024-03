Thierry Neuville finisht als 5e in Kenia, maar loopt wel uit in WK-stand

Thierry Neuville is zijn leidersplaats kwijtgespeeld in Kenia na een rampzalige dag voor zijn team Hyundai. Ploegmaat Esapekka Lappi moest opgeven met een kapotte versnellingsbak, Ott Tänak botste op een grote steen en werd in de berm gekatapulteerd.



Zo blijft Hyundai alleen met Thierry Neuville over. Onze landgenoot staat op de 4e plek, op 6,5 seconden van het podium. "Het was een uitdagende dag. Deze ochtend verloren we wat tijd toen we lek reden. Behalve dat hadden we als eerste op de baan heel wat veegwerk", zei hij.



Wereldkampioen Kalle Rovanperä, die geen volledig WK rijdt, heeft de macht gegrepen. De winnaar van de Safari Rally 2022 kan een perfect rapport voorleggen en won alle zes de klassementsritten. Behalve Rovanperä doen ook zijn teamgenoten het prima. Met Evans en Katsuta neemt Toyota de volledige top drie in.