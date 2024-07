"Veger" Thierry Neuville beëindigt frustrerende rally als 8e: "Meer had ik niet kunnen doen"

Einde: veger Neuville 8e, Rovanperä wint

Thierry Neuville heeft niet zijn beste rally achter de rug. Hij verlaat Letland met een frustrerende 8e plaats.





Nog voor de start van de rally achtte de WK-leider zich kansloos voor een goed resultaat. Als eerste op de baan stond hij voor een pak veegwerk.



"Je kan niet zeggen dat we de voorbije dagen niets geprobeerd hebben. Verder kan ik daar eigenlijk weinig aan toevoegen", zei Neuville aan de finish van de laatste rit.



"Op het vlak van schoonvegen was het waarschijnlijk de slechtste rally die ik ooit gezien heb. Komt daarbij dat er weinig of geen ritten waren die twee keer gereden werden. En dat er heel wat snelle rijders na mij van start gingen."



"Ik wil het team bedanken voor hun geduld, goed wetende dat we hier weinig kansen hadden. Het was hard om te accepteren, maar het is zoals het is. Ik weet niet wat we meer hadden kunnen doen", besluit Neuville, die in het WK zijn voorsprong op zijn teamgenoot Ott Tänak ziet slinken tot 8 punten.



De zege was voor Kalle Rovanperä. De Finse rallyrijder, die zijn carrière als tiener begon in Letland, reed van start tot finish aan de leiding.