WK rally: Thierry Neuville eindigt 3e in Centraal-Europa, WK-rivaal Tänak zegeviert, beslissing valt in Japan

Tänak wint rally, Neuville is 3e, beslissing over WK valt in Japan

Thierry Neuville zal zijn eerste wereldtitel over een maand in Japan moeten verdienen. De Hyundai-Belg kon dit weekend in Centraal-Europa het WK beslissen. Dan moest hij 2 punten meer verdienen dan zijn enige WK-concurrent en Estse ploegmaat Ott Tänak.



Na een fout van Neuville gisteren schoot hij zichzelf in de voet. Nadat Sébastien Ogier in de voorlaatste rit gecrasht was, kon Tänak de rally als winnaar afsluiten.



Elfyn Evans was met zijn Toyota tweede op 7 seconden, Thierry Neuville derde op 39"8.



In de afsluitende powerstage kon Neuville nog 2 WK-punten pakken, Tänak was als 6e puntenloos. De Japanner Katsuta won de powerstage.