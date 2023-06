Goed nieuws voor Jago Geerts: Belg mag komend weekend weer op titeljacht na polsbreuk

Jago Geerts brak zijn linkerpols tijdens de kwalificatie tijdens de MXGP van Frankrijk op 20 mei. Vijf dagen later onderging hij een operatie om het bot te versterken met schroeven en platen.

"Na overleg met verschillende medische teams en specialist Joris Duerinkx in Genk, bevestigden zij dat ze tevreden zijn met de genezing van het bot en er zeker van zijn dat Geerts fit genoeg is om weer te racen", klinkt het op de website van Yamaha Racing.



"Voorafgaand aan de Grand Prix van Duitsland onderging Geerts een verplichte medische keuring door de FIM-dokter en is veilig verklaard om te racen."



Jago Geerts had op het moment van zijn blessure een solide voorsprong van 48 punten opgebouwd in de MX2. De 23-jarige Belg vierde zes raceoverwinningen, vijf podiumplaatsen en drie Grand Prix-overwinningen

De Belg staat nog steeds vierde in het kampioenschap, ondanks dat hij drie races aan zich voorbij moest laten gaan en staat op 29 punten van de nieuwe leider Kay de Wolf.