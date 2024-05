Hermien Peters opent Wereldbeker sprint met brons op 500 meter

Hermien Peters heeft brons gepakt in de K1 500 meter op de openingsmanche van de Wereldbeker kajak sprint in het Hongaarse Szeged. Haar broer Artuur Peters stelde teleur met een 19e plek op de K1 1.000 meter.

Hermien Peters had zich met een 2e plek in haar halve finale geplaatst voor de medaillerace. Daarin moest ze alleen het hoofd buigen voor de Nieuw-Zeelandse vrouwen Aimee Fisher en Lisa Carrington.

Peters opent zo de Wereldbeker met brons. De 29-jarige Limburgse is al zeker van een olympisch ticket in de K2 met Lize Broekx.

Haar broer Artuur Peters kon het voorbeeld van zijn zus niet volgen. Hij werd 7e in zijn halve finale, maar won wel de C-finale. Peters, die ook naar de Spelen mag in de K1 1.000 meter, werd uiteindelijk 19e in die discipline.



Amber Van Broekhoven, de winnares van de F-finale in de K1 500 meter bij de vrouwen, eindigde op de 46e plaats.