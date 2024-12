Red Panthers sluiten eerste luik Hockey Pro League af met klinkende zege tegen Engeland

De Red Panthers hebben het eerste vierluik van de Hockey Pro League met een klinkende overwinning afgesloten. Tegen Engeland werd het 2-8. Op die manier namen ze revanche voor de 1-3-nederlaag eerder deze week.



Engeland kwam wel op een dubbele voorsprong na 2 strafcorners, maar daarna klauwden de Panthers terug. Nog voor de rust milderde Vanessa Blockmans na een strafcorner.



In het derde kwart zetten de Panthers de scheve situatie helemaal recht. Ze scoorden 3 keer, telkens na een fase op strafcorner via Justine Rasir, Stephanie Vanden Borre en Astrid Bonami.



In het laatste kwart zorgden Lisa Moors, Charlotte Englebert (2 keer) en opnieuw Vanden Borre voor de ruime 2-8-cijfers.



Onze Belgische hockeyvrouwen komen in februari 2025 opnieuw samen voor de Hockey Pro League. Dan staan wedstrijden tegen Australië en Argentinië op het programma.