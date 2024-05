Kajakkers Bram Sikkens en Rafaël Bastiaens grijpen naast olympisch ticket in K2 500 meter

Bram Sikkens en Rafaël Bastiaens hebben zich woensdag op de olympische kwalificatieregatta in het Hongaarse Szeged niet kunnen plaatsen voor de A-finale van de K2 500 meter. Ze missen dus de kans op het ticket voor de Spelen, dat is weggelegd voor de winnaars van de A-finale.

Bram Sikkens en Rafaël Bastiaens kwamen als 5e over de streep, terwijl alleen de top 3 doorstootte. De Letten Aldis Vilde en Aleksejs Rumjancevs wonnen in 1'29"62 voor duo's uit Slovenië en Noorwegen. De Belgen finishten in 1'31"31, op 1'17 van de beoogde 3e plaats.

Op het WK in Duisburg in augustus 2023 grepen Sikkens en Artuur Peters naast de A-finale in de K2 en dus ook naast een olympische kwalificatie.

Door een bepaling in het reglement van de internationale federatie mocht Peters, in de K1 wél geplaatst voor Parijs, niet deelnemen aan de kwalificatierace in Szeged. Daarom nam de 21-jarige Bastiaens zijn plaats in.

Later deze week vindt, ook in Szeged, het EK plaats. Dan komen naast Peters (K1 500m) en Sikkens/Bastiaens ook Hermien Peters en Lize Broekx (K2 500m) in actie. Zij zijn eveneens geplaatst voor de Olympische Spelen.