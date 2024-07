Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx willen samen schitteren: "Wedstrijd van ons leven peddelen"

Beter doen dan de 9e plaats behaald in Tokio, dat is het doel van kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx de komende Olympische Spelen. Onze landgenotes verschijnen zowel individueel als in team aan de start van de 500 meter, maar willen vooral samen schitteren: "Onze prioriteit is top 8 in de K2."

Kajaksters Hermien Peters en Lize Broekx starten vanaf 6 augustus aan hun olympisch avontuur in Parijs. Het duo keerde terug uit Tokio met een 9e plaats op de K2 500 meter, de discipline waarin ze samen in één kayak peddelen, en dit nadat ze nipt naast de A-finale grepen.

In Parijs willen de Limburgers minstens één plaatsje beter doen. "Onze prioriteit is de K2 500 meter, waar we in de top 8 en dus de finale willen staan. Hierin is alles mogelijk", aldus een hoopvolle Peters.

De ervaren tandem, die zich vorig jaar met een 4e plaats op het WK kwalificeerde voor de Spelen, is hoopvol en weet wat hen te doen staat: "We willen de beste wedstrijd van ons leven peddelen en zien waar dat ons brengt."

Ook in de K1 lijkt Peeters allesbehalve kansloos. In Tokio werd ze 6e en in mei mocht ze nog als 3e mee op het podium in de openingsmanche van de Wereldbeker.