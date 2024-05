Lize Broekx en Hermien Peters leren Bert en Bavo kajakken: "Van het moeilijkste dat ik ooit gedaan heb"

De Olympische Spelen in Parijs komen steeds dichterbij en dus zetten ook Bert en Bavo een tandje bij. Voor het eerst in hun olympische queeste komt er water aan te pas: olympiërs Lize Broekx en Hermien Peters leren ons duo kajakken.

"Dat ziet er niet zo moeilijk uit", is de opmerking van Bavo bij aankomst op de watersportbaan Hazewinkel van Sport Vlaanderen in Willebroek. Maar niet veel later moet hij die gedachte al meteen helemaal omkeren.

Je evenwicht zoeken in een wedstrijdkajak is namelijk niet zo eenvoudig en dat ondervindt hij meteen. "Dat gaat nooit lukken, dit is van het moeilijkste van sport dat ik in mijn leven al gedaan heb."

Maar met de hulp van Lize Broekx en Hermien Peters, die er op de Olympische Spelen in Tokio al bij waren en ook van de partij zullen zijn in Parijs, boeken Bert en Bavo - in een makkelijkere boot - snel vooruitgang.

Genoeg vooruitgang om het tegen elkaar op te nemen in een race. Wie is de snelste? Je ontdekt het in de video hieronder.