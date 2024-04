Bert en Bavo gaan olympisch skateboarden met Lore Bruggeman: "Adrenalinekick na de angst"

Bert en Bavo willen de komende weken nog heel wat olympische sporten beter leren kennen en krijgen daarvoor de hulp van de Belgische topatleten. Ze kijken hun ogen uit wanneer ze Lore Bruggeman aan het werk zien in het skatepark.

"Dat was nog maar een opwarming", zet de beste Belgische skateboardster Bert en Bavo met een knipoog meteen op hun plaats.

Maar Lore ontpopt zich tot een uitmuntende lerares. Ze leert hen de juiste positie op een skateboard aan en daarna gaat het snel: Van pushen over een ollie naar indroppen van een quarter.

Bij dat laatste moeten Bert en Bavo hun angsten overwinnen. Ook een olympiër moet dat doen, bekent Lore. "Skaten is voor mij continu angsten overwinnen. Ik ben zelf ook nog vaak bang."

Ontdek in de video of op VRT MAX wie er "op zijn appel" gaat, wie de beste run in elkaar kan steken en wie bij zijn derde poging al een "ollie" kan landen.