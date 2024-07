Kajakker Artuur Peters gaat voor olympisch diploma op 3e Spelen: "Ik weet wat ik moet doen"

Een olympisch diploma behalen op de Olympische Spelen in Parijs, dat is het doel van kajakker Artuur Peters. Op 7 augustus begint hij aan zijn avontuur op de individuele 1.000 meter sprint en zijn jacht op de top 8. "Het doel is om de finale te halen."

Het zijn al de 3e Olympische Spelen voor kajakker Artuur Peters. Na een 11e en 10e plaats in respectievelijk Rio en Tokio wil onze 27-jarige landgenoot schitteren in Parijs.

Ten huize Peters zullen ze dan maar al te graag twee plekjes vrijmaken op de muur. Net zoals zijn zus en kajakster Hermien is de top 8 - en dus het bijhorende olympische diploma - het ambitieuze, maar realistische doel.

"Rio kwam een beetje te vroeg voor mij. Op mijn 19e had ik te veel dingen aan mijn hoofd. Tokio was dan weer een beetje speciaal", verklaart Peters zijn resultaten op de vorige twee edities van de Spelen.

Ervaringen die hem wapenen tegen de druk in Parijs. "Ik ben nu meer ontspannen en heb vertrouwen in mijn kajak. Ik weet wat ik moet doen en alles is mogelijk in een wedstrijd."

Peters lijkt na een moeilijkere periode alvast net op tijd de juiste vorm te pakken te hebben. Vorige maand werd hij in Hongarije 5e op het EK kajak op de 1.000 meter.