Artuur Peters mag voor de derde keer naar de Olympische Spelen na 6e plaats op WK kajak

In een finale met 9 in de K1 1.000m lag Artuur Peters even in vijfde positie, maar in het tweede deel van de race verloor hij nog een positie.

Uiteindelijk wist hij de opkomende Spanjaard Francisco Cubelos nog af te houden in de strijd om de cruciale zesde plek.

Peters finishte in 3'31"24. Net als in Rio (2016) en Tokio (2021) mag hij volgende zomer naar de Olympische Spelen. In Rio werd hij in de K1 1.000m 11e, vijf jaar later deed hij in Tokio een plaats beter.

De Portugees Fernando Pimenta veroverde de wereldtitel in 3'27"71, voor de Hongaar Adam Varga (3'28"14) en de Duitser Jakob Thordsen (3'28"30).