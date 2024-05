Limburg wint belle van Mechelen en vergezelt Oostende, Antwerp en Luik in halve finales

Oostende, Antwerp en Luik zijn er na 2 matchen al vanaf

3 van de 4 clubs hebben weinig woorden vuilgemaakt aan hun tegenstander van de kwartfinales. In het geval van Luik is dat enigszins verrassend, want Charleroi was in de competitie hoger geëindigd. Na de thuisnederlaag eerder deze week zag het er al benard uit voor Charleroi en dat werd in Luik bevestigd.



Oostende en de Antwerp Giants hadden net als in de heenmatch weinig problemen met respectievelijk Leuven en Bergen.



Mechelen moest in eigen huis met het mes op de keel spelen tegen Limburg United. Het leek erop dat het bij de rust (43-28) al klaar was met de bezoekers, maar door een 7-20 in het derde kwart werd het toch nog spannend. Mechelen won met 75-70, zondag valt de beslissing in Limburg.